CNE: Se conoce el listado de partidos que participarán en la consulta de 2026, varios se retractaron

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que ya recibió comunicación oficial por parte de varios partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como de grupos significativos de ciudadanos, el cual manifestaron de manera voluntaria su decisión de retractarse o ratificar su participación en las consultas populares, internas o interpartidistas previstas para el 8 de marzo de 2026.

De esta manera, las organizaciones que desistieron de participar en las consultas son: Cambio Radical, Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente, Colombia Justas Libres, Comunes, Liga de Gobernantes Anticorrupción – Liga, GSC Nosotros Somos el Pueblo, GSC “Caicedo” y GSC Sondra Macollins, la Abogada de Hierro.

El CNE confirmó que movimientos como el Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido de la “U”, Nuevo Liberalismo, En Marcha, Oxígeno, La Fuerza de la Paz, Ecologista Colombiano, Esperanza Democrática (ED), Partido del Trabajo de Colombia (PTC), Alianza Democrática Amplia (ADA), MAIS, AICO, Colombia Diferente – La Fuerza de las Regiones, Unidos – La Fuerza de las Regiones, Avanza Colombia, Juego Limpio, Rescatemos a Colombia, Con Toda por Colombia, Firme con Lizcano Colombianísmo, Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba, Con Claudia Imparables, Valiente Colombia Una Nueva Historia y Firme Luna presidente – Sí Hay un Camino, harán parte del proceso.

Estas organizaciones continuarán utilizando las consultas como herramienta para la selección de aspirantes y la consolidación de alianzas políticas.

Le entidad afirmó que garantizará la transparencia y el cumplimiento del marco legal durante el desarrollo de las consultas.