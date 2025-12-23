Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes y Jaime Araújo: ¿van o no a la consulta?

Ayer 22 de diciembre, se cumplía el plazo para que los partidos y organizaciones políticas definieran a la Registraduría Nacional si su intención de ir a consulta se mantenía o no.

A propósito de esto, el exgobernador del Magdalena y aspirante presidencial, Carlos Caicedo, junto a Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, y Jaime Araújo, exmagistrado de la Corte Constitucional, decidieron no participar en las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo.

¿Quiénes se retiraron de la consulta?

Además de Caicedo, Reyes y Araújo, otros aspirantes presidenciales ya desistieron de la consulta en marzo.

En el bloque de centro y derecha, el Partido Liberal, el Partido Conservador y Cambio Radical anunciaron su retiro de las consultas interpartidistas previstas para marzo, con el fin de evaluar otros mecanismos para la selección de candidatos.

Por parte de los candidatos independientes, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo anunciaron que se irán a primera vuelta.

¿Quiénes si van a consulta?

De manera paralela, el partido Centro Democrático y su candidata Paloma Valencia, anunciaron ayer su unión a la ‘gran consulta por Colombia’ conformada por los también aspirantes presidenciales: David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas.

Por su parte, la izquierda, con los precandidatos Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras confirmaron su participación en la consulta popular del 8 de marzo, para elegir la candidatura presidencial del Pacto Amplio.