Refuerzan la seguridad de los municipios de Caldas para la temporada navideña

Manizales

Con el propósito de garantizar la seguridad y la convivencia durante la noche de Navidad, la Policía Nacional en el departamento de Caldas ha activado un dispositivo de seguridad, control y movilidad.

El objetivo principal de esta operación es garantizar un acompañamiento integral a la ciudadanía durante la trascendental celebración de la Nochebuena, asegurando el bienestar, la tranquilidad y la convivencia pacífica de todos los habitantes y visitantes del departamento, así lo destacó la coronel Rocío Milena Melo, comandante de la Policía de Caldas.

Distribución de los policías en los municipios

Un contingente de más de 1.500 uniformados, pertenecientes a las diversas especialidades y grupos operativos de la institución, ha sido desplegado a lo largo y ancho del territorio caldense.

Este personal altamente capacitado, que incluye unidades de inteligencia, policía de turismo, carabineros, policía de infancia y adolescencia, y unidades de tránsito y transporte, tiene como misión primordial salvaguardar la tranquilidad de las familias en una de las noches más significativas del calendario.