Vendedores informales de Tunja cuestionan entrega del Centro Comercial Covename

La cooperativa cuestiona el manejo del espacio público y la entrega de locales en el Centro Comercial Covename durante la temporada de fin de año.

Tunja

El presidente de la cooperativa Covename, Eliecer Sánchez, expresó su inconformidad frente al proceso de entrega del Centro Comercial Covename, al asegurar que no existió una comunicación clara ni concertación previa con los vendedores informales que serían reubicados en este espacio.

Sánchez señaló que la cooperativa fue informada con poca anticipación sobre la entrega de las instalaciones y sin información detallada sobre las condiciones de funcionamiento. “Nos avisaron el mismo día y nunca se nos explicó con claridad para qué era la citación ni cuáles serían las reglas para poder ocupar estos locales”, afirmó.

El dirigente indicó que, aunque Covename ha manifestado su disposición al diálogo, las mesas de trabajo con la administración municipal no se han retomado, lo que ha impedido avanzar en estrategias que permitan garantizar el mínimo vital de los trabajadores. “La reubicación debe ir acompañada de acciones reales que nos permitan sostenernos económicamente”, sostuvo.

De acuerdo con Sánchez, actualmente el número de vendedores supera la cantidad de locales disponibles en el Centro Comercial Covename, lo que genera incertidumbre entre los asociados. “Somos más de un centenar de personas y se habla de un número limitado de locales, sin que se haya definido qué pasará con quienes quedan por fuera”, explicó.

Finalmente, el presidente de Covename cuestionó el manejo del espacio público durante la temporada de fin de año y reiteró que la cooperativa está dispuesta a avanzar en acuerdos. “Estamos abiertos al diálogo y a conocer las instalaciones, pero exigimos que se respeten nuestros derechos fundamentales y que no se tomen decisiones de manera impositiva”, concluyó.