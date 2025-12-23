Coronel de la Policía es enviado a prisión por presunta agresión sexual a una subalterna

Bogotá D. C.

Un juez envió a la cárcel al teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides por presunto abuso sexual contra una subalterna. Fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por el ente acusador, el coronel habría aprovechado su posición de comandante del Distrito N°2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar y abusar sexualmente de una auxiliar bachiller.

El oficial presuntamente persiguió, asedió y le hizo insinuaciones de carácter sexual a la víctima durante varios días. El pasado 8 diciembre le pidió que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá y allí, con pleno conocimiento de que la joven se encontraba en estado de indefensión según la Fiscalía, la agredió sexualmente.

Coronel de la Policía amenazó a subalterna que habría abusado sexualmente

Siguiendo la investigación de la Fiscalía, que se desarrolló con un enfoque diferencial y de género, se conoció que el oficial habría amenazado a la víctima con obstruir su carrera policial en caso de que lo denunciara, lo que refuerza el escenario de abuso de poder.

A raíz de todo esto, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó al teniente coronel Villamil Benavides los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual.

El procesado no aceptó los cargos, pero cumplirá medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro de reclusión para integrantes de la Policía Nacional.