Un policía muerto y otro herido dejó ataque armado a una patrulla en el norte del Cauca
En esta zona del departamento tiene amplia presencia el frente Jaime Martínez, de las disidencias de Iván Mordisco.
Santander de Quilichao, Cauca
Un intendente de la Policía asesinado y un patrullero herido dejó un nuevo ataque armado contra una patrulla de Policía Judicial en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.
De acuerdo con la Policía Nacional, el hecho se registró en el corregimiento La Balsa, en límites entre Buenos Aires y Santander de Quilichao, cuando uniformados que adelantaban labores de investigación fueron atacados por hombres fuertemente armados.
La víctima fue identificada como el intendente Guillermo Martínez, mientras que un patrullero resultó herido durante el ataque y recibe atención médica especializada.
La institución indicó que los uniformados pertenecían a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) y desarrollaban labores propias de Policía Judicial en esta zona del norte del Cauca.
El director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, rechazó el atentado y aseguró que no habrá impunidad.
Señaló que, tras lo sucedido, “se activaron todas las capacidades de inteligencia e investigación, en coordinación con el Ejército Nacional, para ubicar y capturar a los responsables”.
