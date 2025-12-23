Cinco menores aprehendidos por el hurto de un vehículo en el sur de Bogotá

Bogotá D. C.

Cinco menores de 14, 16 y 17 años fueron aprehendidos, y un adulto fue capturado por la Policía de Bogotá por el hurto de un vehículo durante la noche del lunes, 22 de diciembre, en el sur de la ciudad.

En compañía del adulto, los menores habrían cometido el hurto del automotor en la localidad de Usme. Luego, se dieron a la fuga hacia el barrio Bellavista en la localidad de San Cristóbal, donde fueron localizados por las autoridades.

La Secretaría de Seguridad indica que, tras recibir una alerta de la ciudadanía, la central de radio de la Policía activó un plan candado que permitió a las patrullas de vigilancia ubicar el vehículo.

Uniformados de la Estación de Policía de San Cristóbal cercaron a los presuntos responsables, quienes abandonaron el vehículo en plena vía pública e intentaron continuar su desplazamiento a pie, simulando normalidad; sin embargo, fueron interceptados por las autoridades metros más adelante.

Policía recuperó vehículo que menores intentaron hurtar en el sur de Bogotá

Según la Policía y la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia de Bogotá, el automotor fue recuperado y devuelto a su propietario. Por otro lado, los cinco menores fueron dejados a disposición de la autoridad administrativa competente, mientras que el adulto capturado quedó a disposición de la Fiscalía.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123.