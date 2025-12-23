Secuestran a una enfermera en el Catatumbo

Norte de Santander.

Un nuevo caso de secuestro fue reportado en la región del Catatumbo, esta vez contra una profesional de la salud, hecho que ha generado preocupación entre habitantes y líderes sociales del municipio de Ocaña.

La víctima fue identificada como Andrea Rodríguez Rueda, enfermera, quien fue secuestrada en la noche de este lunes 22 de diciembre en el corregimiento de Aguas Claras.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron hasta su vivienda y se la llevaron con rumbo desconocido.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre los responsables ni sobre los móviles del hecho, mientras las autoridades avanzan en las labores de verificación e investigación correspondientes.

Este secuestro se convierte en el caso más reciente dentro de una serie de hechos similares registrados en el Catatumbo, donde en menos de cuatro días se han reportado al menos seis secuestros, situación que ha encendido las alertas por el deterioro de las condiciones de seguridad en la región.

Familiares y personas cercanas a la enfermera hicieron un llamado para que se respete su vida y se permita su pronta liberación, al tiempo que reiteraron la necesidad de proteger a la población civil y, en especial, a quienes cumplen labores humanitarias en zonas rurales.