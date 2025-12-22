Cinco personas fueron secuestradas durante el fin de semana en el Catatumbo

Norte de Santander.

La situación de seguridad en el municipio de Tibú vuelve a encender las alarmas tras confirmarse el secuestro de cinco personas, entre ellas un bebé de pocos meses, en hechos ocurridos entre el casco urbano y una zona rural durante el fin de semana.

El caso más reciente se registró al mediodía de este domingo en el casco urbano del municipio.

Según la información conocida, hombres armados que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta un taller de repuestos para vehículos, ubicado en la entrada a Tibú y conocido como “Donde Chungo”.

En el lugar, los sujetos se llevaron por la fuerza a dos comerciantes, padre e hijo, propietarios del establecimiento desde hace varios años y ampliamente conocidos en la comunidad.

Casi 24 horas después del hecho, sus familiares aseguran que no han recibido información sobre su paradero.

A este secuestro se suma otro ocurrido el sábado en el corregimiento de Pacelli, donde dos mujeres y un bebé fueron sacados del sector por hombres armados.

Este hecho se da en medio de una compleja situación humanitaria, ya que la comunidad completa más de una semana confinada, con restricciones de movilidad y temor permanente.

Habitantes de la zona señalan que el confinamiento estaría relacionado con el control ejercido por la disidencia de las Farc, que se habría apoderado del territorio, agravando el riesgo para la población civil.

Los dos casos han generado profunda preocupación entre los habitantes del municipio, especialmente en el sector comercial y en las zonas rurales, mientras las familias de las víctimas continúan a la espera de noticias que permitan conocer el estado y la ubicación de las personas secuestradas.