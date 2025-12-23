Ministra de Transporte inauguró las obras de ampliación en el aeropuerto de Flandes, Tolima

Tolima

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, puso en operación la pista completamente modernizada de 1.600 metros del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes, una obra estratégica que consolida la conectividad aérea del Tolima con el centro del país.

Entre 2023 y 2026, el Gobierno Nacional destinó una inversión total de $71.914 millones para la modernización de este aeropuerto. El proyecto se ejecutó mediante un contrato por $53.000 millones, cuyo objeto fue el mejoramiento integral de la pista, las calles de rodaje, las franjas de seguridad, los canales, la infraestructura complementaria y el suministro e instalación de ayudas visuales e iluminación.

Gracias a esta intervención, el Aeropuerto Santiago Vila dio un salto técnico histórico, pasando de operar aeronaves de 48 pasajeros a contar con condiciones operativas para aviones de hasta 78 pasajeros, lo que amplía la capacidad, la eficiencia y el potencial de crecimiento del corredor aéreo regional.

Las obras iniciaron el 28 de septiembre de 2024. Para garantizar la seguridad de los trabajos, el aeropuerto cerró temporalmente en febrero de 2025, reabrió en julio de 2025 con una pista operativa de 1.200 metros y, finalmente, el 14 de noviembre de 2025 se entregó la pista completa de 1.600 metros, cumpliendo el alcance total del contrato sin prórrogas ni adiciones.

Durante la ejecución del proyecto se generaron 144 empleos, de los cuales 93 correspondieron a mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de pobreza extrema y población desplazada.

Actualmente, el aeropuerto ya cuenta con operación comercial activa en la ruta Bogotá–Flandes–Bogotá, operada por Satena, con frecuencias semanales, fortaleciendo la conectividad aérea, el turismo y el comercio regional.

“La modernización del Aeropuerto Santiago Vila demuestra que el compromiso del Gobierno Nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente. Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, remarcó la importancia de dinamizar el Aeropuerto de Flandes con una mayor cantidad de frecuencias y rutas.

“Nos quedamos con varias tareas en el departamento y una de ellas es la promoción de las rutas existentes de Satena para que se aumente la frecuencia y para que más aerolíneas lleguen a esta terminal aérea”, acotó Matiz.

De acuerdo con el plan maestro vigente, el Aeropuerto Santiago Vila cuenta con alto potencial de crecimiento en la movilización de pasajeros, operaciones y carga, especialmente para productos agrícolas y el comercio regional.