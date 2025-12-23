Buscan a dos jóvenes que se ahogaron en el río Magdalena, a la altura de Cambao

Tolima

Como Michael Eduardo Moreno Mora, de 21 años, y Carlos Edward Roa Gaitán, de 22, fueron identificados los dos jóvenes que fueron arrastrados por el caudal del río Magdalena, a la altura de Cambao, punto de intersección entre los departamentos del Tolima y Cundinamarca.

De acuerdo con el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima, en la tarde del lunes 22 de diciembre los dos jóvenes llegaron en una motocicleta para bañarse en las aguas del río Magdalena y minutos después fueron arrastrados por la corriente.

“La Policía de Cambao reportó la situación y los familiares se encuentran en Honda coordinando con los Bomberos. Sin embargo, nosotros, como Defensa Civil, también vamos a activar los protocolos para realizar la búsqueda en el río”, contó el mayor Vélez.

A propósito, la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, reveló que durante esta temporada los ríos pueden presentar cambios repentinos en su comportamiento, lo que incrementa el riesgo para quienes ingresan a sus cauces, incluso en días aparentemente soleados.

“Las crecientes súbitas se presentan sin previo aviso y no dependen de que esté lloviendo o de que haga un día soleado en el lugar donde se encuentran las personas, lo que incrementa de forma considerable el riesgo”, agregó Lozano.

La funcionaria insistió en evitar los paseos a ríos o quebradas, no ingresar a sus cauces y no subestimar la fuerza del agua.