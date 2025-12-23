Ejército frustra atentado en la vía Panamericana en Nariño

Intentan atentar contra el puente Bermúdez en la cía Panamericana en Nariño. | Foto: Cortesía

Pasto - Nariño

Momentos de tensión y pánico vivieron varios usuarios de la vía Panamericana que se movilizaban desde Pasto hacia el aeropuerto Antonio Nariño y en sentido norte hacia Popayán, luego de que cerca de las 7:00 de la mañana se escucharan intercambios disparos en inmediaciones del puente Bermúdez.

La situación generó temor entre conductores y pasajeros que transitaban por este corredor estratégico del departamento, en medio de un operativo de control adelantado por la fuerza pública, lo que obligó a cerrar el corredor internacional de manera preventiva.

#Atención | A esta hora se registran enfrentamientos en la vía entre Pasto y Chachagüí, autoridades investigan los hechos mientras que el paso permanece limitado. pic.twitter.com/M3gevVoj7d — Caracol Pasto (@CaracolPasto) December 23, 2025

Frustran acción delincuencial en el puente Bermúdez

Sobre lo ocurrido, el subsecretario de Seguridad de Nariño, Andrés Peñaranda, explicó que la reacción de las autoridades permitió evitar una posible acción armada en la zona, tras recibir información de la comunidad y desplegar tropas sobre este punto de la vía.

“Como lo hemos venido diciendo, nuestros soldados y policías están a la ofensiva sobre la vía, con cobertura en presencia y en profundidad, gracias a información de la comunidad se logra frustrar una acción delincuencial en el sector del puente Bermúdez; al llegar al sitio, nuestras tropas entran en un pequeño hostigamiento con un grupo reducido. La operación se encuentra en desarrollo, pero lo más importante es que se logró evitar esta acción y reaccionar de manera oportuna”, señaló.

El funcionario señaló que, aunque existen versiones sobre la posible participación de disidencias de las FARC, esa información continúa en verificación y que, por ahora, la prioridad es garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes transitan por esta vía.

#Nariño | Cerrada la vía Panamericana por enfrentamientos entre disidencias de las FARC y Ejército: frustran posible atentado en el puente Bermúdez.



El subsecretario de Seguridad @AndresPB1981 pic.twitter.com/VLrEeDM4L3 — Caracol Pasto (@CaracolPasto) December 23, 2025

Cierre de la vía Panamericana

Peñaranda indicó que, como medida preventiva, se ordenó el cierre temporal de la vía Panamericana mientras se realizan verificaciones en profundidad por parte de equipos antiexplosivos, con el fin de descartar cualquier riesgo adicional en el sector.

Durante este procedimiento se solicitó paciencia a la ciudadanía, especialmente a quienes se desplazan hacia el aeropuerto Antonio Nariño o hacia el norte del departamento, mientras se adelantan las labores de seguridad necesarias.

El funcionario confirmó que será convocado un Consejo de Seguridad Extraordinario para evaluar la situación y definir nuevas acciones frente a este tipo de hechos, reiterando que las autoridades no permitirán acciones armadas en el territorio y mantendrán la ofensiva para proteger a la población y la movilidad en el departamento.