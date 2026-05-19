Nariño realizará simulacro por erupción volcánica para el 3 de junio

Pasto-Nariño

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres realiza acompañamiento al departamento de Nariño para la realización de un simulacro de evacuación ante un fenómeno como erupción Volcánica.

Para ello durante el mes de mayo se ha realizado varias jornadas con autoridades locales de los municipios de Pasto, La Florida y Cumbal, con el fin de revisar los protocolos específicos de respuesta por erupción volcánica.

“A través de simulaciones se pusieron a prueba los componentes y protocolos de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE), así como los Planes Municipales de Gestión del Riesgo (PMGRD), identificando oportunidades de mejora para su implementación durante el simulacro”. Explicó: Mauricio Delgado, profesional especializado Subdirección de Manejo de Desastres UNGRD explicó los alcances de la iniciativa.

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En los ejercicios de articulación institucional participaron entidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Pasto, Nariño, La Florida y Cumbal: sectores educativos, salud, servicios públicos y medioambiental; así como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía y representantes de la comunidad.

Se espera en la jornada del 3 de junio más de 4.000 personas hagan parte del Simulacro Regional por Erupción Volcánica del Galeras y Chiles - Cerro Negro.