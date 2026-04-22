Feria Heimtextil Colombia 2026 reunirá en Medellín industria del hogar y diseño

Medellín, Antioquia

Heimtextil Colombia 2026 se realizará del 28 al 30 de abril en Plaza Mayor Medellín y reunirá a más de 4.000 asistentes de más de 20 países, en un encuentro que integra exhibición comercial y agenda académica sobre diseño, textiles y espacios habitables.

El evento, liderado por Inexmoda, busca posicionar el segmento hogar y hospitalidad como una nueva línea de expansión para la industria de la moda y el diseño.

Hogar y hospitalidad ganan espacio en la industria moda

El crecimiento del evento se da en un contexto en el que el mercado global de vestuario y calzado supera los 1,8 billones de dólares, mientras que el segmento de hogar y jardín suma 1,2 billones, evidenciando cambios en el consumo.

Según los organizadores, esta transición está llevando a las marcas a ampliar su propuesta hacia espacios habitables, donde el diseño se integra a la experiencia cotidiana.

Tendencias que marcarán el diseño de espacios

Durante la feria se presentarán tendencias enfocadas en sostenibilidad, identidad, minimalismo, experiencias sensoriales y reinterpretación de lo clásico, que reflejan nuevas formas de habitar y consumir.

El evento también incluirá espacios como Creative Colombia y una muestra comercial que conecta mercados de América Latina, Asia y Europa.