La Policía de Barranquilla desmantela la banda de ‘Los Costeños M’: 9 fueron capturados

La Policía Metropolitana de Barranquilla, adelantó una operación estratégica orientada a debilitar las estructuras delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en distintos sectores de la ciudad y su área metropolitana.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Mediante la ejecución de diez diligencias de allanamiento y registro en los barrios Rebolo, San Roque y Gardenias, unidades de investigación criminal lograron resultados contundentes contra una estructura delictiva organizada que operaba en estas zonas.

Capturas y delitos investigados

Durante el procedimiento se materializaron nueve capturas por orden judicial y tres notificaciones, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes y extorsión. En el desarrollo de los operativos también fueron incautados cinco teléfonos celulares, los cuales serán analizados como parte del proceso investigativo.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se refirió a los resultados del operativo:

“Se adelantó una operación contra el crimen organizado en la ciudad de Barranquilla, dirigida a la estructura delincuencial ‘Los Costeños EMI’. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional realizó diez diligencias de allanamiento y registro en los barrios Rebolo, San Roque y Gardenias, logrando la captura de nueve personas requeridas por orden judicial, así como la notificación de otras tres que ya se encontraban recluidas en centros carcelarios. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes y extorsión. Durante el operativo se incautaron cinco teléfonos celulares y, según las investigaciones, estos sujetos actuaban como sicarios de la organización y estarían vinculados a la comisión de homicidios selectivos”, expresó.

Afectación directa a la estructura “Los Costeños M”

Con estos resultados, las autoridades lograron la captura de siete presuntos sicarios, generando una afectación directa al grupo de delincuencia organizada conocido como “Los Costeños M”, con injerencia criminal en los barrios Rebolo, San Roque y Gardenias, así como en otros sectores del suroriente y el área metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura estaría dedicada a la comisión de homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y extorsión, y habría participado en seis homicidios registrados en los barrios Rebolo, Juan Mina y Gardenias: uno ocurrido en 2023 y cinco en lo corrido de 2025, en medio de confrontaciones con otro grupo delincuencial por el control de las rentas criminales.

LEA TAMBIÉN: Trabajadores contratistas de la ESE UNA inician cese de actividades por falta de pago

Amplio prontuario judicial

Las autoridades informaron que los capturados registran 68 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, extorsión, violencia intrafamiliar y fuga de presos.