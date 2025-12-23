Más de 260 mil pasajeros se han movilizado desde la Terminal de Transporte de Barranquilla

Desde el pasado 12 de diciembre y hasta este 22 de diciembre, la Terminal de Transporte ha movilizado cerca de 260.000 pasajeros, lo que representa un incremento del 4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con las directivas de la entidad, la meta para esta temporada alta es alcanzar los 650.000 pasajeros movilizados, cifra que significaría un crecimiento del 8 % frente a 2024.

El gerente de la Terminal de Transporte, Jorge Mario Camargo, explicó que el balance es positivo y que las expectativas son altas para los próximos días, considerados los de mayor flujo de viajeros.

“En comparación con el año 2024 hemos tenido un aumento del 4 %. Desde el 12 de diciembre a la fecha hemos movilizado cerca de 260.000 viajeros, con más de 8.150 despachos. Esperamos que entre hoy y el 13 de enero, que es el periodo más fuerte de la temporada alta, logremos sobrepasar los 650.000 pasajeros, ya que muchas personas viajan para visitar a sus familiares y amigos en estas fechas”, señaló Camargo.

Destinos más solicitados

El gerente también se refirió a los destinos con mayor demanda durante la temporada. Cartagena, Valledupar, Sincelejo y Montería encabezan la lista, junto con un aumento significativo en los despachos hacia Bucaramanga y Medellín.

No obstante, Camargo destacó el crecimiento de Barranquilla como destino turístico. “De las 260.000 personas movilizadas, casi 100.000 han llegado a la capital del Atlántico para disfrutar de sus atractivos turísticos y los del departamento. Esto demuestra que Barranquilla se ha consolidado como un destino para todos los colombianos, y como terminal nos hemos preparado para recibirlos de la mejor manera”, precisó.

Recomendaciones para los viajeros

Las directivas de la Terminal de Transporte hicieron un llamado a los usuarios para que tengan en cuenta algunas recomendaciones durante sus desplazamientos: