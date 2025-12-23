Es un asesinato meter a Bonilla en la cárcel con su condición de salud: Petro defiende a exministro

Y es que el mandatario Gustavo Petro ha defendido desde el primer momento al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al asegurar que “es un asesinato meterlo a una intramural cuando su condición de salud es extremadamente grave”.

El presidente rechazó la medida intramural que cobijaron a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por hacer parte del entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y en Invías.

“Los dos exministros no están presos por haberse robado un solo peso, sino porque los acusan de llevar proyectos de los congresistas al ejecutivo”, dijo.

Nuevamente, reiteró en que Bonilla “es inocente”, porque el presidente asegura que cortó la financiación de esos proyectos al retirar a Olmedo de la UNGRD, proyectos que fueron defendidos por la asesora uribista que desde el gobierno de Duque siempre hacía eso, según señaló puntualmente.

¿Qué dijo sobre Luis Fernando Velasco?

Esta vez, también defendió al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues señaló que no están presos por haberse robado un solo peso, sino porque los acusan de llevar proyectos de los congresistas al ejecutivo.

Frente a la investigación de Velasco por Invías, dijo que está siendo juzgado por proyectos que fueron inscritos en el gobierno de Iván Duque.

“Según la Fiscalía correspondería a órdenes de Velasco, la inmensa mayoría de los proyectos fueron inscritos en el gobierno Duque, en contravía de lo que ordené, que eran las vías en territorios de conflicto y con alta productividad en cultivos de hoja de coca para transformar económicamente esos territorios y pasar a economías lícitas y las vías campesinas en todo el país".