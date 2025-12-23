Docentes indígenas del Alto Andágueda anuncian posible minga por incumplimiento

Pereira

Comunidades indígenas del Alto Andágueda anunciaron, a través de un comunicado, que posiblemente realizarán el cierre de la vía que conduce de Quibdó a Pereira, además del corredor vial Quibdó–Medellín, como una acción de protesta por el incumplimiento en la ejecución y giro de los recursos de gratuidad educativa destinados a centros educativos indígenas.

De acuerdo con la comunicación, los recursos son administrados por el operador del Centro Educativo Indígena Care Kui. El rector Nelson Murillo, representante de la comunidad educativa, se pronunció al respecto.

Esta situación afecta a instituciones educativas indígenas del resguardo Tahamí del Alto Andágueda, en el municipio de Bagadó (Chocó). De acuerdo con Murillo, no se han entregado los aportes finales equivalentes al 35 % correspondientes a la vigencia en curso.

Las instituciones atienden a más de mil estudiantes indígenas en diferentes niveles educativos. Voceros de la comunidad sostienen que han solicitado el cambio de operador sin obtener respuesta efectiva y señalan que se han presentado incumplimientos reiterados y falta de voluntad del operador para resolver la situación. La deuda reclamada asciende a 46 millones de pesos.

