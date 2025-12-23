Culminan obras del proyecto de vivienda El Guarzo y 112 familias han sido beneficiadas

Culminan obras del proyecto de vivienda El Guarzo y 112 familias han sido beneficiadasFoto: Alcaldía El Retiro

El Retiro, Antioquia

El proyecto, desarrollado en alianza con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, fue iniciado durante la vigencia 2020–2023, pero su ejecución fue reactivada y finalizada en la actual administración municipal, permitiendo avanzar hacia la entrega definitiva de los apartamentos a las familias beneficiaria.

Uno de los principales logros destacados por la Administración Municipal fue la gestión que permitió mantener el valor de los apartamentos con precios del año 2024, fijados en 174.500.000 pesos por familia, una medida que brindó estabilidad económica y alivio financiero a los hogares, en medio del aumento generalizado de los costos de construcción en el país.

El Guarzo se desarrolla en dos etapas y contempla áreas privadas, parqueaderos públicos para carros y motocicletas, salón comunal, juegos infantiles, ascensor y diversos espacios diseñados para fomentar la convivencia y la vida en comunidad, consolidándose como una apuesta por el bienestar, el desarrollo ordenado y la calidad de vida en El Retiro.

Con la culminación de esta obra, la Administración Municipal de El Retiro y Comfenalco Antioquia reafirmaron su compromiso con el acceso a una vivienda digna para las familias.