Conductor sin licencia y en aparente embriaguez condujo en contravía en la vía Ibagué–Bogotá

Tolima

Conmoción causó en el departamento del Tolima el caso registrado en la mañana de este martes 23 de diciembre en el viaducto de Gualanday, donde las cámaras de seguridad captaron a un conductor desplazándose en contravía por el corredor Bogotá–Ibagué.

En diálogo con Caracol Radio, el director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, indicó que el conductor, quien puso en riesgo la vida de los usuarios viales, se encontraba en aparente estado de embriaguez y no contaba con licencia de conducción vigente.

Esto dijeron las autoridades

“Un conductor en aparente estado de embriaguez conduce en contravía, pasa el viaducto en contravía, obliga a que los demás conductores realicen maniobras evasivas, atraviesa el túnel y, a la salida del mismo, es detenido”, detalló el funcionario.

La temeraria maniobra, por fortuna, no dejó personas lesionadas ni fallecidas, pese a que, a la salida del túnel, el conductor embistió con su vehículo a un motociclista, quien resultó ileso.

“El conductor fue trasladado por las autoridades al Hospital San Rafael de El Espinal para practicarle las pruebas de alcoholimetría, pero se negó a realizarlas. Adicionalmente, se confirmó que tenía la licencia de conducción vencida”, añadió Bermúdez.

Según el funcionario, el conductor podría afrontar hasta tres tipos de sanciones: por negarse a la prueba de alcoholimetría, por conducir en contravía y por manejar sin licencia vigente.

