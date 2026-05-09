“Si no somos afines, no hay recursos”: gobernadora del Tolima cuestiona al gobierno Petro

Tolima

Durante la instalación de la plenaria del Comité Universidad Estado Empresa (CUEE), realizada en el Centro de Eventos de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente en El Espinal, la gobernadora Adriana Magali Matiz lanzó críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro por las promesas incumplidas para el Tolima.

Con listado en mano, la mandataria enumeró iniciativas estratégicas para el departamento que permanecen estancadas, entre ellas la construcción de la calzada sencilla bidireccional Palmira-Florida-Neiva, el distrito de riego del Triángulo del Tolima y corredores viales como Guayabo-Roncesvalles, San Antonio-Rovira y Coyaima-Ataco-Planadas.

“Me encontré con la construcción de la calzada sencilla bidireccional Palmira-Florida-Neiva, que no se ha hecho nada; el distrito de riego del Triángulo del Tolima, que nos lo dejan al departamento como un elefante blanco cuando la inversión es netamente del Gobierno Nacional”, afirmó.

La gobernadora también aseguró que varios de estos proyectos no han conseguido el aval sectorial para avanzar en su viabilidad, incluso en los casos en que la Administración Departamental ha manifestado disposición para aportar recursos.

A su vez, Matiz aprovechó la presencia de una parte de la bancada parlamentaria electa del Tolima para pedir su apoyo en la gestión de proyectos y recursos ante el próximo Gobierno nacional.

“Considero que no deben dejar una lista de mercado en el próximo Plan de Desarrollo; por el contrario, ese documento debe contener los proyectos estratégicos que necesita ejecutar el Tolima en los siguientes años”, expresó la gobernadora.

Días antes, la gobernadora Matiz dejó ver, con unas declaraciones durante un foro en Bogotá, que el gobierno Petro dejó de lado sus proyectos en el Tolima como una venganza por sus diferencias políticas o ideológicas.

“Hemos visto una ejecución muy lenta y fragmentada por ideologías políticas. Entonces, si somos afines, entonces sí hay recursos, pero si no lo somos, sencillamente no hay recursos”, sentenció.