“Un dirigente excepcional”: así reaccionan en el Tolima a la muerte de Germán Vargas Lleras

Tolima

Múltiples reacciones se produjeron en el Tolima tras la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado de Cambio Radical, Juan Guillermo Beltrán, quien fue una de las personas más cercanas al dirigente político en el departamento.

“Se nos fue el líder natural, el amigo, una persona que siempre acompañó nuestras decisiones, todos nuestros proyectos, todas nuestras aspiraciones, y en quien creíamos que era la mejor opción en muchos ámbitos del país. Exvicepresidente, exministro, exsenador, y en los cargos que ocupó lo hizo con la mayor entereza y pulcritud posible. Fue uno de los líderes más importantes que ha tenido este país”, manifestó Beltrán.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó la inteligencia y el carácter férreo del exvicepresidente, a quien calificó como un dirigente excepcional.

“Hoy queda el recuerdo de un dirigente excepcional y la tristeza de ver partir a una de las grandes voces de la vida nacional. Germán Vargas Lleras será recordado por su inteligencia, carácter y pasión con la que defendía sus ideas y hablaba con amor por Colombia”, resaltó la mandataria.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, también se sumó a las condolencias por la partida del máximo dirigente del partido Cambio Radical, a quien definió como una persona que dedicó su vida al servicio público con carácter, convicción y profundo amor por Colombia.

“Su paso por la vida política deja una huella imborrable que será recordada por los colombianos. A su familia, amigos y seres queridos, les envío un abrazo solidario en este momento de dolor”, expresó Aranda.