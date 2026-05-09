Alcaldesa de Ibagué y gobernadora del Tolima, entre las 100 mujeres más poderosas del país

Tolima

Se conoció en las últimas horas el listado de las 100 mujeres más poderosas del país, según la prestigiosa revista Forbes. En el listado figuran las dos principales mandatarias del departamento del Tolima: la gobernadora Adriana Magali Matiz, y la alcaldesa de la capital, Johana Ximena Aranda.

El listado incluye a mujeres que se destacan por su liderazgo, impacto social y capacidad de transformación en diferentes sectores del país. Matiz es una de las seis gobernadoras del país, mientras que Aranda es la única alcaldesa de ciudad capital en Colombia.

El listado anual es elaborado por expertos de distintas áreas y evalúa criterios relacionados con la administración de recursos, liderazgo de equipos de trabajo, influencia y capacidad de generar impacto en las comunidades.

“Bacterióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales, fue secretaria de Salud durante la pandemia del covid-19. En 2023 ganó la Alcaldía de Ibagué, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia de la capital del Tolima. Hace poco fue anfitriona, con éxito, de la Octava Mesa de Economía Circular de la Ocde, que sesionó en la ciudad”, destacó Forbes sobre la alcaldesa.

La selección de Forbes Colombia fue hecha por el equipo editorial, con asesoría de expertos en diferentes áreas, replicando la misma metodología usada por la casa matriz de Forbes en EE. UU., con la diferencia de que en esta edición no se hace un ranking, por lo que todas las integrantes del listado se presentan con la misma importancia.

“Ha construido una carrera en la administración pública por más de 20 años y fue elegida como la primera mujer gobernadora del Tolima. Para su tercer año de gobierno cuenta con un presupuesto de $1,8 billones, además de una reciente incorporación por $59.000 millones, recursos que se destinarán a transporte, salud, agricultura, educación y cultura”, resaltó Forbes con relación a Matiz.

Las mandatarias tolimenses aparecen en ese listado junto a figuras como las cantantes Shakira y Karol G; la futbolista del Real Madrid, Linda Caicedo; Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia; Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, y Diana Trujillo, directora de vuelo de la Nasa, entre otras.