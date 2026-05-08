Piden a la Fiscalía investigar casos de violencia política contra el Pacto Histórico en el Tolima

Tolima

Tras conocerse que una valla de Iván Cepeda y Aida Quilcué fue quemada en el municipio de Chaparral, la senadora Jahel Quiroga Carrillo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por la violencia política que, según ella, se viene presentando en el Tolima contra el Pacto Histórico.

“Esta valla ha sido desmontada, quemada y robada. No hay derecho a que esto nos esté sucediendo”, manifestó la congresista, quien además le reclamó a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, que garantice la libertad de pensamiento en el departamento.

El episodio de la valla en Chaparral se suma a otros hechos ocurridos en Flandes. Uno de ellos fue el ataque a disparos que dos hombres en motocicleta realizaron contra la fachada de una residencia donde se reunían militantes del Pacto Histórico.

Además, la congresista reveló que personas aún sin identificar ingresaron a la residencia de un dirigente del Pacto Histórico en Flandes y quemaron publicidad alusiva al movimiento político. “Y lo intimidaron, iban por él”, aseguró Quiroga.

En Planadas, de acuerdo con la denuncia de la congresista, simpatizantes de la izquierda recibieron amenazas mediante panfletos y mensajes intimidatorios enviados por WhatsApp. Las amenazas serían atribuidas al Clan del Golfo.

“Hacemos un llamado a todos los sectores políticos del departamento para rechazar estos hechos que atentan contra la democracia. Hoy puede pasarnos a nosotros, mañana a ustedes. Rechacemos estos ataques de violencia política en el Tolima”, manifestó.

Por último, la senadora Quiroga hizo un llamado a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que lidere una investigación pronta y diligente que permita esclarecer lo que ocurre con la violencia política contra la izquierda en el Tolima.