Autoridades reportan el doble homicidio de dos jóvenes en Rovira, Tolima

Tolima

Dos jóvenes de 22 y 26 años fueron asesinados este sábado 9 de mayo en la vereda La Troja, zona rural del municipio de Rovira, ubicado a unos 45 minutos de Ibagué.

Según el mayor Marco Fabián Daza Báez, comandante del Distrito de Policía de Rovira, los hechos ocurrieron sobre las 8:30 de la mañana, cuando las víctimas fueron atacadas con arma de fuego y fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

“A esta hora, los hechos son materia de investigación por parte de un equipo especial de Policía Judicial, el cual adelanta las labores investigativas y de recolección de información que permitan esclarecer este lamentable caso y dar con la ubicación y captura de los responsables”, detalló el oficial.

Caracol Radio pudo establecer que habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre el ataque contra los dos jóvenes; sin embargo, ambos murieron en el lugar de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado plenamente la identidad de las víctimas. Tampoco se registraron capturas en flagrancia.

Con este caso, el Tolima supera los 130 homicidios registrados en lo corrido de 2026. Más de 100 corresponden a la jurisdicción de la Policía Tolima y cerca de 30 al área de la Policía Metropolitana de Ibagué.