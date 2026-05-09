Sicarios asesinan a dos hombres en silla de ruedas en el Tolima

Tolima

El viernes 9 de mayo se registraron dos homicidios aislados en el Tolima que tuvieron en común un particular detalle: ambas víctimas eran hombres en silla de ruedas. El primer hecho ocurrió en el municipio de Fresno y el segundo en la capital tolimense, Ibagué.

Sobre las 12:55 del viernes fue asesinado un hombre en el sector conocido como Centro Libertad de Fresno. La víctima fue identificada como Héctor Giraldo, vendedor informal de chance, quien fue ultimado con arma de fuego en plena vía pública mientras se desplazaba en silla de ruedas.

“Los actos urgentes fueron realizados por el CTI de la Fiscalía, quienes adelantaron la inspección técnica al lugar de los hechos y al cuerpo sin vida. A esta hora, un equipo especial de la Policía Judicial adelanta las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables”, indicó el teniente coronel Leonardo Cárdenas, comandante del Distrito de Policía Honda.

Ese mismo día, sobre las 8:00 de la noche, fue asesinado en el barrio Álamos de Ibagué un joven de 28 años identificado como Juan David Torres Aldana, alias “Juancho”. Sicarios que se movilizaban en motocicleta le dispararon cuando se desplazaba en silla de ruedas por vía pública.

De acuerdo con el coronel Edgar Fernando López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, alias “Juancho” se encontraba en silla de ruedas tras una confrontación ocurrida el pasado 25 de diciembre de 2025, cuando se enfrentó a tiros con la Policía en el barrio Florida 2 de la capital tolimense.

“Fue sorprendido en flagrancia portando un arma de fuego y, al parecer, pretendía cometer un hecho sicarial. Al observar la presencia de la Policía, esgrimió su arma de fuego contra la integridad física de nuestros uniformados, ignorando las voces preventivas. Uno de nuestros funcionarios accionó su arma de dotación y esta persona resultó herida”, señaló el coronel López.

El joven registraba múltiples anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes, hurto, concierto para delinquir y violencia intrafamiliar.