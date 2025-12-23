“Colombia necesita campañas con ideas, no de eliminar la izquierda o la derecha”: Juan F. Cristo

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/02/2025.- Fotografía de archivo del 25 de noviembre 2024 del ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, hablando durante la ceremonia de conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, en el Teatro Colón en Bogotá (Colombia). Cristo renunció este lunes al cargo para volver a la actividad política de cara a las elecciones de 2026, un día después de que el presidente Gustavo Petro pidiera la renuncia protocolaria a todo su gabinete. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO

El exministro y ahora precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo, estuvo en 6 AM de Caracol Radio, hablando acerca de las diferentes consultas que se han consolidado en Colombia de cara a las elecciones presidenciales del 2026, al igual que su posición como precandidato frente a dichas coaliciones.

Respecto a estos mecanismos que tomaron cierta popularidad previo a la definición de los candidatos presidenciales que asistirán a la contienda electoral que se encuentra próxima a llegar, Juan Fernando Cristo estableció que si bien ya se han conformado diferentes grupos, esto no será definitivo, teniendo en cuenta que hay plazo hasta el 6 de febrero para inscribir las diferentes coaliciones, por lo que en dicho espacio, se podrían presentar algunos cambios.

Consulta de izquierda

Respecto a esto, Cristo comentó que el día de ayer, se anunció una nueva consulta en Colombia, donde se buscaría reunir a la izquierda democrática del país, coalición a la cual fue invitado el partido político liberal del precandidato que lleva el nombre ‘En Marcha’.

Cristo añadió, refiriéndose a dicha invitación, que esta coalición más allá de buscar que se establezcan acuerdos entre candidatos de izquierda y centro-izquierda, tiene el objetivo de formar una consulta socialdemócrata colombiana, sin embargo, tal como comentó el exministro, hasta el momento no se ha podido avanzar en acuerdos políticos.

Campaña de ‘En Marcha’

Por esta razón, el precandidato de origen liberal, planteó que por el momento se han mantenido desarrollando sus campañas, que iniciaron hace un mes, para apoyar las candidaturas de ‘En Marcha’ para hacerse con diferentes puestos dentro del Congreso de la República, a través de las lista en coalición con el Partido Verde.

Relacionado con esto, aseguro que han venido haciendo campaña con ideas y propuestas, pues insisten en que esto es lo que necesita Colombia, y no más campañas que tengan como objetivo amenazar a la izquierda o exterminar a la derecha, pues tal como estableció Cristo, no es lo que merecen los colombianos como campaña política.

Coalición para dar soluciones a Colombia

Por esto, el precandidato estableció que para el mes de enero han convocado una asamblea nacional de ‘En Marcha’, para tomar la decisión de si participarán o no en esta dicha consulta que se presentó el día de ayer. Con base en esto, comentó que por medio de este mecanismo no solamente se busca escoger un candidato, sino también definir una propuesta desde diversos frentes que ayuden a solucionar diversas problemáticas que se evidencien en el país.

Refiriéndose a este tema, añadió que se deben tomar decisiones respecto a cómo se recuperará la seguridad y el control en el territorio nacional o como superar la crisis en el tema de salud, y, por esto, más adelante se tomará la decisión si en dicha consulta hay un espacio para las ideas socialdemócratas.

