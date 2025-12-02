Sector del liberalismo reafirma apoyo a la candidatura presidencial de Juan Fernando Cristo

En medio de las divisiones internas que atraviesa el liberalismo tras la reciente adhesión de un sector gavirista a la campaña de Abelardo de la Espriella. Dirigentes liberales se reunieron en el centro de Bogotá para ratificar su respaldo a la candidatura presidencial de Juan Fernando Cristo,

Al encuentro asistieron más de 500 personas, entre congresistas, exministros, excongresistas y representantes de directorios departamentales.

¿Quiénes participaron en este encuentro?

Entre los asistentes estuvieron el senador Guido Echeverry, el exalcalde de Bogotá Lucho Garzón, el exministro del Interior Guillermo Rivera, el exministro Amylkar Acosta, el excongresista Héctor Helí Rojas, además de Norberto Tascón y Disraeli Labrador, presidentes de los directorios liberales del Valle del Cauca y Tolima. También participaron otros excongresistas y exfuncionarios de distintos departamentos.

Durante su intervención, Juan Fernando Cristo pidió al Partido Liberal permitir que sus militantes tomen decisiones sin presiones internas y afirmó que su proyecto busca mantener una agenda de reformas sociales.

Otros asistentes destacaron características de su trayectoria pública, especialmente su experiencia en construcción de acuerdos y su participación en temas de Estado. Lucho Garzón, quien acompañó el evento, indicó que esas capacidades son relevantes en el contexto actual.

Guillermo Rivera señaló que varios sectores liberales consideran que la plataforma de Cristo representa la continuidad de un pensamiento liberal reformista, más allá de afinidades o distancias con el Gobierno.

Cristo concluyó su intervención afirmando que una de sus prioridades es avanzar en políticas que fortalezcan la autonomía territorial y contribuyan a superar la polarización. Señaló que su propuesta busca responder a problemáticas sociales que, según dijo, requieren reformas para su solución.