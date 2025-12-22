River Plate estaría interesado en el defensor colombiano Johan Romaña

River Plata parece seguir interesado en los jugadores colombianos que históricamente se han destacado en el equipo. Pensando en lo que será la temporada del 2026, la defensa es una de las zonas donde estaría buscando refuerzos el entrenador Marcelo Gallardo, ante esto el club estaría buscando a Johan Romaña, al servicio de San Lorenzo de Almagro.

Romaña es uno de los defensores más importantes que ha tenido el fútbol argentino, consolidando su gran nivel en la temporada del 2025, que a su vez lo ha llevado a ser uno de los líderes del Ciclón, ganándose así en cariño de toda la hinchada.

Ahora la muralla, como es llamado en San Lorenzo, parece estar en el radar del equipo de la banda cruzada. La negociación no será nada fácil, ya que el colombiano, también fue el mejor defensor central del fútbol argentino en el 2024, el cual fue su primer año en el país.

El interés de River Plate por Romaña

Según el periodista argentino, Germán García Grova, River estaría adelantando negociaciones con San Lorenzo, por el central Romaña de 27 años, y uno de los ítems más importantes en esta conversación sería la compra de la ficha del jugador.

Si se llegase a dar este traspaso, sería una oportunidad de crecimiento para la carrera del central antioqueño con mayor visibilidad a nivel internacional, ya que River Plate, estará jugando la Copa Sudamericana en el 2026. Incluso se podría cotizar aún mejor en el mercado de fichajes y San Lorenzo, también ganaría un monto por comisión.

🚨{EXCLUSIVO} River negocia con San Lorenzo por Johan Romaña.



📍Hay conversaciones entre clubes y con allegados al defensor, la gestión la lleva Mariano Barnao.



📌Se trabaja en la compra del 50% de la ficha del marcador central 🇨🇴 pic.twitter.com/6yaLMQvla0 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 21, 2025

Al parecer, se estaría tratando de concretar para que el River adquiriera el 50% de los derechos deportivos del jugador. Pero todo depende de San Lorenzo, debido a que Romaña aún tiene contrato con el club vigente y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que podría determinar, la continuidad del jugador en el equipo por al menos un año más.

En los dos años que ya completa, Johan Romaña, con el equipo de Almagro, se ha consolidado con un titular fijo en su posición, suma 83 partidos jugados en los cuales en 82 lo ha hecho como inicialista, ha marcado un solo gol y asistido en otras dos oportunidades.