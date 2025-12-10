En Boyacá, fueron destruidas más de 10 toneladas de licor adulterado y de contrabando

La Gobernación de Boyacá realizó la termo destrucción de licor adulterado y de contrabando en una planta especializada, en cumplimiento de más de 200 procesos de aprehensión e incautación. Foto: Suministrada

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Hacienda, llevó a cabo el 2 de diciembre la destrucción de más de 12 toneladas de licor adulterado, de contrabando y cigarrillos ilegales, como resultado de 219 procesos de aprehensión, incautación y decomiso realizados en el departamento.

El procedimiento se desarrolló en una planta de termo destrucción a cargo de la empresa Serviecológicos, donde fueron eliminadas 14.496 unidades de licor, 4.676 de cerveza y 3.600 cajetillas de cigarrillos, todos productos incautados en operativos rentísticos adelantados por la Dirección de Recaudo y Fiscalización.

La jornada contó con la presencia de la Contraloría Departamental, la Procuraduría y delegados de Control Interno de Gestión, quienes verificaron el cumplimiento de los protocolos establecidos para la destrucción.

César Antonio Pérez Naranjo, director de Recaudo y Fiscalización, destacó que esta acción representa “un golpe contra quienes trafican bebidas ilegales que atentan contra la salud, la vida y los recursos públicos”, y aseguró que los operativos y campañas preventivas continuarán en todo el territorio boyacense.

“Estas aprehensiones se dieron principalmente por licores presuntamente adulterados y licores, cervezas y cigarrillos que no contaban con la estampilla respectiva”.

Los operativos se realizan en los 123 municipios de Boyacá, sin embargo, la situación se registra con mayor frecuencia en municipios limítrofes con otros departamentos.

“Registramos mercancías de Puerto Boyacá, Moniquirá, Pajarito y Labranzagrande. Desde otros municipios limítrofes también se reciben bastantes licores de contrabando así como de la capital del país. Aquí lo importante es verificar las estampillas con el código QR y si hay factura legal de venta”. Señaló el director.

El funcionario hizo además un llamado a la ciudadanía y a los visitantes del departamento para que promuevan el consumo responsable y respalden el comercio legal, recordando que la compra de productos formales contribuye a financiar los programas del Plan de Desarrollo Departamental.

“Hoy le decimos sí a la vida, al pago de impuestos y al comercio legal”, puntualizó.