De cuánto es el comparendo por ir sin casco en Colombia 2025: Valor y sanciones de la infracción C24 // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini

El uso adecuado del casco es uno de los factores clave para la seguridad de los motociclistas en las carreteras colombianas. Sin embargo, además de ser una obligación llevarlo puesto; en Colombia, las normas de tránsito se han incrementado con el objetivo de reducir accidentes graves.

De acuerdo al Ministerio de Transporte y con base en la Resolución 23385 de 2020, se estableció una serie de condiciones mínimas para el uso correcto del casco protector en motocicletas, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos, ignorar estas medidas conlleva hacerse responsable de una infracción económica.

Multa de $711.750: Esto debe pagar si es sorprendido sin usar el casco

Si usted o su acompañante (copiloto) son sorprendidos circulando con un uso incorrecto del casco, sin el visor o, directamente, sin el casco, la multa es considerable.

Le puede interesar: Estos vehículos quedaron exentos de pagar el SOAT tras firma de presidente Gustavo Petro

A partir de 2025, el valor de la sanción económica es de $711.750, lo que es equivalente a 15 SMDLV. Además de este cobro, las autoridades de tránsito están facultadas para ordenar la inmovilización del vehículo hasta que el infractor cumpla con las normativas establecidas, según la Ley 769 de 2002.

Esto se debe a que el casco es el elemento más importante para la protección, previniendo lesiones craneales graves.

¿Usar el casco sin visor acarrea la misma sanción?

Uno de los puntos más relevantes de la Resolución 23385 de 2020 tiene que ver con la parte delantera del casco, el visor, ya que su ausencia puede ser causal de multa.

Vea también: Así quedaría el salario mínimo en 2026 tras palabras de presidente Gustavo Petro

Para garantizar la efectividad del equipo de seguridad, la normativa exige que el casco se utilice de manera adecuada y completa, cubriendo toda la cabeza. Específicamente, si usa un casco con visera abatible, debe cumplir estas condiciones mientras conduce:

El abatible del casco debe estar incluido en el equipo o, de lo contrario, podría recibir una multa, según determine la autoridad de tránsito.

o, de lo contrario, podría recibir una multa, según determine la autoridad de tránsito. La visera (si es abatible) debe estar completamente cerrada y asegurada mientras se conduce.

mientras se conduce. Si usted perdió el visor del casco, podría recibir una multa.

Lo que NUNCA debe interferir con su casco

No solo se trata de la visera, sino de cómo se ajusta el casco a la cabeza. El Ministerio de Transporte deja claro que el casco debe ajustarse de forma correcta y cubrir completamente la cavidad interna.

Lea también: Por esta irregularidad en la licencia de conducir, tránsito podría enviar conductores a la cárcel

La normativa también prohíbe llevar ciertos elementos que comprometan el ajuste:

Dispositivos entre la cabeza y el casco: No se permite llevar teléfonos móviles u otros objetos que interfieran con el ajuste del casco.

No se permite llevar teléfonos móviles u otros objetos que interfieran con el ajuste del casco. Excepción Bluetooth: Excepcionalmente, sí se permite el uso de dispositivos que ofrezcan conectividad Bluetooth, siempre y cuando estos no afecten el ajuste adecuado del casco.

Además, la correa de retención debe estar completamente asegurada debajo de la mandíbula, sin broches incompletos ni correas rotas.

¡Ojo! No usar reflectivo en la noche también acarrea multas

Aunque el casco es fundamental, hay otros elementos necesarios al momento de transitar por las calles del país, se trata del uso obligatorio de chalecos o chaquetas reflectivas:

Horario de uso: Entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. .

Entre las . Condiciones adicionales: Aplica también cuando las condiciones de visibilidad sean reducidas (neblina, lluvia intensa o pasos por zonas oscuras).

No portar estas prendas constituye una infracción clasificada como tipo C24, la cual conlleva una sanción económica equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Para el año 2025, esta infracción también tiene un valor aproximado de $711.750.

Le puede interesar: Esta gaseosa colombiana es mucho más antigua que la Coca-Cola, tiene más de 150 años

4 Consejos del Ministerio de Transporte para cumplir la norma y cuidar su bolsillo

El Ministerio de Transporte ha entregado recomendaciones cruciales para asegurar el cumplimiento y la seguridad: