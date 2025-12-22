Panorama político: ¿Cómo las coaliciones internas están redefiniendo las elecciones de 2026?

En el bloque de centro y derecha, el Partido Liberal, el Partido Conservador y Cambio Radical anunciaron su retiro de las consultas interpartidistas previstas para marzo, con el fin de evaluar otros mecanismos para la selección de candidatos. Esta decisión se conoció luego de que algunos precandidatos informaran que no participarían en ese proceso.

De manera paralela, el Partido de La U y el Centro Democrático han sostenido reuniones internas para definir si continúan en procesos de consulta o si optan por irse a primera vuelta.

En este escenario, dirigentes de distintas colectividades han adelantado conversaciones para conformar un bloque político que permita definir un candidato único mediante encuestas o mecanismos internos, iniciativa que se encuentra en etapa de análisis entre los participantes.

Las definiciones sobre consultas, alianzas y candidaturas se esperan que se den el día de mañana, 22 de diciembre, fecha donde se cierra el plazo para que los 34 partidos que mostraron interés definan si se mantienen en las consultas. Petro está jugado por promover a sus fuerzas antes del fin de año.