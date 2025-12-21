En el 2025 se han registrado 155 atropellamientos de fauna; Robledo, la zona con el mayor registro

Medellín

La expansión de la ciudad hacia las zonas boscosas de Medellín ha generado una presión hacia la fauna silvestre que convive con las personas en los entornos, y esto ha generado que se reporten casos de atropellamientos en algunas zonas con mayor frecuencia, por lo que el Distrito avanza en la implementación de pasos seguros para evitar que este tipo de afectación a las especies

Según el reporte de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal de la capital antioqueña, durante el 2025 se han reportado 155 eventos de atropellamiento a diferentes especies de fauna; muchos casos han terminado con la muerte de ellos. La comuna de Robledo es la que mayores cifras aporta a esta lamentable estadística por ser catalogada como un borde urbano y se registra el paso de muchas especies. Por esta razón y para reforzar la protección, en Robledo y el corregimiento de San Antonio de Prado se instalaron dos nuevos pasos seguros.

“La construcción de pasos para fauna es una acción concreta con la cual ayudamos a proteger la vida silvestre y reforzar ese compromiso con todas las especies que habitamos en nuestro distrito. Con este paso para fauna en zona rural del corregimiento de San Antonio de Prado, completamos cinco”, explicó Elizabeth Coral, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal de Medellín.

Pero el atropellamiento en las vías no solo es para la fauna silvestre, también con las mascotas, especialmente de perros y gatos; sobre esto existe un subregistro, por lo que la alcaldía solicita a los conductores respetar la señalización y disminuir la velocidad, especialmente en los pasos de corredores verdes.