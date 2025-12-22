Más de 18 mil personas diarias han asistido a las noches estelares del Aguinaldo Boyacense en Tunja

Durante las noches de verbenas se ha cerrado la Plaza de Bolívar ante el cumplimiento del aforo. Foto: Alcaldía de Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja presentó un balance positivo en materia de seguridad y convivencia durante el desarrollo del Aguinaldo Boyacense, resaltando el trabajo articulado entre la Alcaldía de Tunja, los organizadores, los organismos de control y las entidades que integraron el Puesto de Mando Unificado (PMU).

“Es un balance positivo, afortunadamente todo lo planeado y todas las reuniones de coordinación con la Alcaldía, los organizadores, la logística y los organismos de seguridad nos dieron muy buenos resultados este año”, señaló el coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Según explicó el oficial, los eventos registraron un aforo promedio diario de 18.000 personas, con lleno total en la Plaza de Bolívar, lo que obligó a implementar cierres parciales de accesos para garantizar la seguridad. “Esto permitió que definitivamente el evento transcurriera controlado y de una forma normal”, agregó.

El coronel Lemus destacó además el comportamiento de la ciudadanía. “El lleno total también nos permitió entender que el comportamiento de la gente fue el adecuado y que hubo una buena colaboración hacia las autoridades y el personal de logística”, afirmó.

Durante lo que lleva el Aguinaldo, se realizaron 15 capturas, se impusieron 229 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y se atendieron cerca de 5.000 llamadas a la línea 123, de las cuales 1.149 correspondieron a motivos efectivos de policía.

Así mismo, se incautaron 36 armas blancas, algunas cantidades de estupefacientes y se logró una importante incautación de licor adulterado y de contrabando.

“Incautamos alrededor de 69 botellas de licor adulterado y 54 botellas de contrabando. Estas acciones buscan proteger la salud y la vida de la ciudadanía”, precisó el comandante de la Policía Metropolitana, quien reiteró el llamado a comprar licor únicamente en sitios autorizados.

Las autoridades también brindaron acompañamiento a eventos realizados en municipios como Samacá, Cómbita, Sotaquirá, Chivatá y Ventaquemada, donde se congregaron cerca de 4.000 personas sin que se registraran hechos de alteración del orden público.

En cuanto a movilidad, el coronel Lemus indicó que el Puente de Boyacá ha recibido cerca de 10.000 visitantes diarios, por lo que se reforzó la presencia de unidades de tránsito para evitar congestiones y mejorar la circulación vehicular.

Finalmente, el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja invitó a la comunidad a mantener el buen comportamiento durante los últimos días de las festividades.

“Invitamos a la ciudadanía a consumir licor con moderación, a seguir las recomendaciones de seguridad y a llegar temprano a los eventos, teniendo en cuenta que el aforo es limitado, para que todos puedan disfrutar de manera segura”, concluyó.