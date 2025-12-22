La idea es construir el tanque de abastecimiento en el sur de Armenia en 2026: Gerente de EPA

Armenia

En el noticiero de mediodía de Caracol Radio Armenia estuvo como invitado el gerente de Empresas Públicas de Armenia, Paulo César Rodríguez quien se refirió a los diferentes temas en los que trabajan cerrando este año y en miras al 2026.

Precisamente uno de los temas clave fue el proyecto para la construcción del tanque de abastecimiento de agua en la zona sur de la ciudad donde antiguamente quedaba ubicado el hospital del sur en las calles 47 y 48 entre carreras 18 y 19.

Sostuvo que es un tanque muy importante para un sector grande del sur de la ciudad y adicional para las zonas de expansión.

Explicó que fue adjudicado y está en ejecución la consultoría por lo que esperan en el mes de febrero del próximo año contar con los productos para gestionar los recursos que permitan la construcción del tanque de abastecimiento.

Obras

El gerente de la entidad mencionó que son varias las obras que se vienen desarrollando en la ciudad donde son 27 frentes de trabajo que realizaron en convenio con el alcalde de Armenia James Padilla y de recursos propios no solamente en alcantarillado sino en temas clave de acueducto como tal.

Reconoció que es una apuesta ambiciosa de la entidad, pero que han venido cumpliendo pasando de tener una inversión al inicio de la vigencia de 30 mil millones de pesos a 75 mil millones aproximadamente lo que demuestra el incremento significativo.

Jornadas de limpieza en la ciudad

El gerente de EPA, Paulo Cesar Rodríguez informó que han articulado esfuerzos con Corpocultura en los eventos que se desarrollan en el marco de la temporada decembrina establecen las jornadas de limpieza con el fin de evitar acumulación de residuos.

Frente a los contenedores, dijo que muchos solicitan el retiro y otros han sido vandalizados por eso han sido retirados.

Fue claro que otras muchas personas han solicitado la puesta en las diferentes comunas reconociendo que los contenedores son positivos porque permiten el depósito adecuado de los residuos.