Detectan microplásticos en placentas humanas: la exposición comienza antes de nacer

¿Qué son los microplásticos?

Son pedazos de plástico muy pequeños, de menos de 5 milímetros, casi imposibles de ver a simple vista. Se desprenden de productos que usamos a diario, como cosméticos, envases, ropa hecha con telas sintéticas, llantas de carros y pinturas. Con el tiempo, los plásticos grandes se fragmentan y se convierten en microplásticos.

¿Qué descubrió el estudio?

Los investigadores analizaron las placentas de 12 mujeres, revisando tres partes: el lado materno, el lado fetal y el cordón umbilical. Encontraron partículas plásticas en todas las muestras, sin importar el tipo de parto o los cuidados previos.

Antes ya se habían detectado microplásticos en órganos como los pulmones, la sangre, la leche materna y el intestino. Esto confirma que pueden atravesar barreras del cuerpo y distribuirse internamente.

Otros estudios, como uno de la Universidad de Newcastle (Australia), muestran que una persona puede ingerir hasta 5 gramos de micro plásticos por semana —lo mismo que pesa una tarjeta de crédito— a través del agua, los alimentos y el aire. Estas partículas permanecen cientos de años en el ambiente y podrían afectar la salud humana incluso antes del nacimiento.

Posibles riesgos para la salud

Los microplásticos son cuerpos extraños que pueden acumularse en el organismo con el tiempo. Esto podría alterar el desarrollo normal de las células. Los investigadores ahora buscan determinar si su presencia está relacionada con problemas en el embarazo, como la preeclampsia.

Este hallazgo abre la puerta a nuevos estudios para entender mejor cómo los microplásticos pueden afectar la salud de la madre y el bebé