Hospital Universitario del Valle inaugura Clínica de la Próstata, avance médico para los colombianos

Colombia

La Clínica de la Próstata es un espacio concebido para ofrecer valoración, diagnóstico y acompañamiento especializado a hombres con síntomas urinarios o con sospecha de enfermedad prostática, consolidando un modelo de atención más completo, digno y cercano, alineado con la misión institucional del HUV de brindar servicios de alta calidad centrados en el paciente.

La Clínica de la Próstata es liderada por los doctores Andrés Manuel Díaz Hung y Pedro Guacheta, quienes impulsaron la creación de este programa como respuesta a una necesidad creciente en la región.

El Dr. Díaz Hung cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la urología y se destaca por su participación en Valle sin Sonda, un programa de referencia en la atención urológica del suroccidente colombiano, cuya experiencia y visión fortalecen este nuevo servicio.

Con la puesta en marcha de la Clínica de la Próstata, el Hospital Universitario del Valle reafirma su compromiso con la innovación en salud, ampliando su portafolio de servicios especializados y generando un impacto directo y positivo en la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Este nuevo logro institucional refleja el trabajo articulado del talento humano del HUV y su permanente vocación de servicio, consolidándose como un paso trascendental en la transformación de la atención en salud en la región.