Hospital de Sabaneta denunció recientes agresiones físicas a personal médico

Sabaneta, Antioquia

El Hospital Venancio Díaz Díaz ubicado en el municipio de Sabaneta, sufrió de agresiones violentas, tanto al personal médico como a la infraestructura, por parte de tres pacientes presuntamente en estado de embriaguez.

Los hechos ocurrieron en el área de urgencias del centro de salud. Al parecer, tres hombres en avanzado estado de embriaguez, heridos previamente en riña callejera, amenazaron a otros pacientes por que consideraban que estaban burlándose de ellos. El vigilante del hospital fue atacado al tratar de intervenir. También agredieron a un médico y a tres auxiliares de enfermería.

El gerente del Hospital Venancio Díaz Díaz, Luis Fernando Restrepo, recalcó que es un hecho deplorable: “Lamentable que atenten contra nuestro personal médico y paramédico, que lo único que hacen es prestar un servicio valioso para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a un servicio acá, a que le cubren una enfermedad, a que le atiendan una urgencia, a que le mantenga su salud estable porque es el único interés de nuestro personal médico y que lo hacen con todo el profesionalismo y la verdad es que para ellos toda mi solidaridad”.

Entre los daños materiales al centro asistencial se encuentran una puerta, vidrios quebrados y daños a material médico fundamental para la atención de las urgencias.

Es importante mencionar que el área de urgencias del centro hospitalario se encuentra bajo remodelaciones; por ende, las condiciones de la infraestructura no son las más deseadas. Sin embargo, Restrepo hace un llamado a la paciencia de la comunidad sabaneteña, haciendo énfasis en que es un estado temporal y no compromete la calidad de la atención del hospital.

Estos actos, que vulneran la integridad del personal de salud, fueron denunciados por el hospital y actualmente se encuentran bajo investigación de las autoridades competentes, con el fin de esclarecer los acontecimientos y aplicar las sanciones correspondientes.

En días anteriores, un hecho similar ocurrió con una paciente y una menor de edad que llegaron de forma alterada, violentando la entrada y atentando contra una enfermera. Aunque la policía neutralizó a las implicadas, se produjeron daños físicos a los equipos del establecimiento médico.

El hospital hace un llamado a la ciudadanía para respetar y proteger al personal médico y paramédico, y al cuidado de los bienes públicos, esto como garantía de una buena prestación de los servicios de salud.