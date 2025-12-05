Una Expedición Jurásica, Mágica Navidad Soledén de Comfenalco Quindío, plan recomendado en navidad

Armenia

El espíritu navideño vuelve a encenderse en el corazón del Quindío con la Mágica Navidad Soledén, una expedición jurásica que combina fantasía, tradición y aventura para convertirse en la experiencia familiar más importante del momento.

Se vivirá en el parque Soledén de Comfenalco Quindío, del 6 de diciembre al 4 de enero de 2026. Es la tercera versión del evento, que reúne en un mismo lugar un concepto temático, esta vez de dinosaurios, alrededor de luces y espectáculos al aire libre.

El Complejo Turístico y Deportivo Soledén ubicado en la vía que comunica Armenia con el Club Campestre al sur del Quindío se convertirá en el punto de encuentro para las familias del Quindío y visitantes, con una variada oferta de eventos y atracciones para todos los públicos.

Durante este período, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de baile, fuegos pirotécnicos pet friendly

Carlos Eduardo Alzate, jefe de comunicaciones de Comfenalco, Quindío en diálogo con Caracol Radio indicó “es una mezcla de la Navidad, de dinosaurios, pero también de todo lo que hay alrededor, espectáculos. Casi que la gente siente el espectáculo desde que llega porque desde que ingresa al sitio hay dinosaurios en movimiento, etcétera. Digamos, es eh buscar que se sorprendan tanto niños como adultos como adultos mayores, nuestros abuelos

Foto: Cortesía Comfenalco, Quindío Ampliar

Días de apertura

La gran inauguración es el sábado 6 de diciembre, speramos que la gente llegue pues 4 de la tarde o más temprano, etcétera, para que disfrute el parque y espere ese momento donde vamos hacemos la iluminación y hacemos la inauguración como tal, porque con la iluminación y la inauguración también hay una serie de espectáculos en el Teatro al libre de la Guaquería que es un lugar donde hemos hecho muchos espectáculos y donde, pues digamos, la gente cabe cómodamente,

La Mágica Navidad Soledén estará abierta al público e iluminada de jueves a domingo y si hay festivo como este fin de semana y los espectáculos serán sábado y domingo después de las 6y30 de la tarde.

Precios

Los pases de ingreso pueden adquirirse según la categoría de afiliación, con tarifas para categoría AyB de $4.900, categoría C $8.000 y para no afiliados de $13.000.

La compra de entradas está disponible en múltiples puntos: taquillas del parque Soledén (miércoles a domingo, de 8:00 a.m. a 4:45 p.m.), droguerías Comfenalco, CAPF, Comfebox, Tesorería de la sede Comfenalco, y el Instituto Técnico de Educación en la Unidad de Servicios El Bosque.

También es posible adquirir los pases en línea a través de soleden.co mediante PSE. https://soleden.co/