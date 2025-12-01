Feria Escolar de Comfenalco Quindío abrió sus puertas en Armenia con grandes novedades

Armenia

Con la apertura de la Feria Escolar Comfenalco Quindío, hoy lunes 1 de diciembre, la Caja de Compensación Familiar, Comfenalco, Quindío otorga un bono escolar por valor de $57.000 a cada uno de los 35.000 beneficiarios habilitados para recibir este recurso, que podrá redimirse en la adquisición de útiles y artículos estudiantiles.

La feria tiene lugar en la carrera 13 con calle 19, antigua sede del Club América en Armenia. Estará abierto tanto para afiliados como para no afiliados, y aceptará todas las formas de pago. El horario de atención será de lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. en jornada continua.

Horacio Aguas, gerente de mercadeo de Comfenalco, Quindío explicó “agradezco este espacio para decirles pues que ya el primero de diciembre abrimos la feria escolar de Comfenalco, viene con unos cambios importantísimos. Yo creo que es de las mejores ferias que van a encontrar porque tenemos unas novedades importantes.

Novedades de la Feria

Tenemos un nuevo proyecto de escritura con 22 metros cuadrados y lineales de escritura en autoservicio, la gente va a poder venir, tocar, mirar, comprar, entonces esa es una novedad grande que tenemos.

También tenemos este año el mundo del maletín, es un espacio inmenso con una exhibición de maletines espectaculares con luces, van a poder venir y tocar la mercancía, mirar todo lo que tenemos y unas exhibiciones espectaculares también en temas de cuadernos, está muy bien concebida.La invitación es que vengan y aprovechen, de verdad, es una feria supremamente bonita, muy novedosa.

¿Qué horario va a tener la feria escolar?

El horario que tenemos ahora en el mes de diciembre vamos de 9 de la mañana a 7 de la noche y en el mes de enero nosotros arrancamos un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, pero ahora en diciembre vamos de 9 a 7

Bono Escolar

Decirle también a la población afiliada que tiene la categoría A y B que venga y reclame el bono escolar. Este año el bono escolar está en un valor de 57000 pesos,

La feria es para todo público

Importante aclarar que la feria escolar es para todo el mundo, a veces la gente dice, es solo para los afiliados de Comfenalco." No, la feria escolar es para esa población afiliada, pero también aquellas personas del común, del normal, que no están afiliados a la caja. Entonces, es un espacio para toda la población quindiana.

Tiene para reclamar el bono escolar

El bono escolar tiene plazo de todo lo que es la apertura de feria. Nosotros vamos desde el primero de diciembre hasta el 14 de febrero. Entonces, en ese lapso de tiempo la población afiliada con categoría A y B puede venir y reclamar su bono escolar, estamos hablando casi de 2 meses y medio.

Precios

A veces la gente tiene la percepción de que los precios de la feria escolar son costosos y no, nosotros tenemos una ventaja que desde el mes de septiembre nosotros hicimos las negociaciones de todo lo que tiene que ver con la temporada.

¿Qué quiere decir eso?

Que para los meses de octubre y noviembre que hay cambio de precios y alza en todo el tema de cuadernos, escritura, todo lo que tiene que ver con feria escolar, nosotros no cogemos esa alza porque ya tenemos los precios de este año y eso favorece mucho a la población.