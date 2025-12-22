El Departamento Nacional de Planeación identificó que 3.275 proyectos presentan al menos una alerta

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Sistema General de Regalías, identificó que 3.275 de los 5.953 proyectos financiados con recursos de regalías presentan al menos una alerta en su ejecución, con corte al 15 de noviembre. Estas alertas representan una inversión cercana a los $19,7 billones, lo que podría afectar el desarrollo adecuado y la culminación oportuna de las iniciativas.

Según el informe, Antioquia concentra el mayor número de alertas, con 363 alertas en 319 proyectos, que representan una inversión de $1,6 billones, le siguen Meta, con 258 alertas en 237 proyectos por $2,3 billones, y Huila, con 209 alertas en 197 proyectos por $680.000 millones.

El municipio con mayor número de alertas es Puerto Gaitán (Meta), que concentra 33 alertas en 31 proyectos, principalmente por programación vencida, causa que representa el 91 % de los casos.

A nivel departamental, se identificaron 548 alertas en 516 proyectos, por un valor de $6,7 billones. En este grupo, Huila lidera el número de alertas con 69 en 66 proyectos, también asociadas en su mayoría a programaciones vencidas, que corresponden al 91 %.

Las alertas se relacionan principalmente con no registrar el plazo de ejecución, tener el plazo vencido o presentar diferencias entre el avance financiero y la ejecución física.

“Este seguimiento mensual fortalece la vigilancia, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, y permite activar medidas de control cuando el desempeño de las entidades ejecutoras no es adecuado”, señaló Carlos Uriel Manrique, director de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR.

Planeación Nacional calificó a Casanare como el único departamento solvente del país

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) calificó a Casanare como el único departamento solvente de Colombia, de acuerdo con los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2024, convirtiéndolo en un hito histórico para la administración pública del país.

El territorio de la Orinoquía colombiana alcanzó esta distinción tras obtener un puntaje de 70,90, ubicándose en el primer lugar del ranking nacional y superando en 17,3 puntos el promedio del país, un resultado que lo diferencia ampliamente del resto de departamentos.

¿De dónde sale el reconocimiento?

Según el DNP, este reconocimiento se da como resultado de una administración rigurosa, eficiente y responsable de los recursos públicos, liderada por el gobernador César Ortiz Zorro, quien ha impulsado una estrategia enfocada en la disciplina fiscal, la transparencia y el control del gasto.

El Índice de Desempeño Fiscal, creado en el marco de la Ley 617 de 2000, evalúa la salud financiera de los entes territoriales a partir de indicadores clave como la capacidad de generar ingresos propios, la ejecución presupuestal y el manejo del endeudamiento.

En este escenario, se puede decir que Casanare no solo cumplió, sino que superó ampliamente los estándares esperados.

A diferencia de otros departamentos que enfrentan serias dificultades para mantener el equilibrio de sus finanzas, Casanare logró consolidar un modelo de administración pública sólido y organizado, que le ha permitido avanzar hacia una estabilidad económica sostenida, condición clave para atraer inversión, promover proyectos estratégicos, generar empleo y mejorar el bienestar de la población.

Este desempeño, destacan analistas, no es producto del azar, sino del fortalecimiento institucional y de una planeación financiera estratégica que ha convertido al departamento en un ejemplo nacional de eficiencia fiscal.

La administración departamental ha implementado políticas orientadas a la responsabilidad en el uso de los recursos, fortaleciendo la confianza ciudadana y enviando señales positivas a inversionistas y actores económicos.