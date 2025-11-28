Bolívar, otra vez No. 1 en el Caribe en manejo eficiente de regalías

De acuerdo con el más reciente ranking del IGPR correspondiente al tercer trimestre de 2025, Bolívar alcanzó una calificación de 85,70 puntos, ubicándose a la cabeza del desempeño regional en la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías.

El segundo puesto fue para el Departamento del Cesar, con 81,40 puntos, seguido del Atlántico, que se posicionó tercero con 80,90. En la cuarta casilla se encuentra Córdoba con 75,90, mientras que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ocupó el quinto lugar con 72,10.

El listado continúa con Sucre (70,00), La Guajira (68,60) y Magdalena, que cerró el ranking con 65,60 puntos.

“Estamos muy felices pero a la vez más comprometidos. Siempre hemos dicho que cuando la plata se maneja con transparencia y rigurosidad alcanza para llevar transformaciones a miles de bolivarenses”, expresó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Estos resultados reflejan el trabajo de planificación, seguimiento y fortalecimiento institucional que se ha venido adelantando en Bolívar, en articulación con los municipios y el Gobierno nacional, para garantizar que los proyectos financiados con regalías se ejecuten de manera eficiente, transparente y con impacto directo en las comunidades.

Con esta nueva posición de liderazgo, el departamento consolida su compromiso con el buen gobierno y la correcta administración de los recursos públicos que contribuyen al desarrollo social y económico del territorio.