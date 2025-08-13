Preocupación por demoras del DNP en convocar el Consejo Directivo del Pacto Catatumbo

Catatumbo.

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) lanzó una alerta por las demoras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en convocar el Consejo Directivo del Pacto Catatumbo, instancia clave para la ejecución de esta estrategia de transformación territorial.

Juan Carlos Quintero, directivo de Ascamcat, recordó que en mayo pasado se había pactado con el DNP la realización de esta reunión a más tardar el 30 de junio en Ocaña, compromiso que no se ha cumplido.

Según indicó, la situación es crítica porque este pacto es la principal promesa del presidente Gustavo Petro para el Catatumbo y se concibe como un “nuevo contrato social” que busca transformar la región en los próximos diez años.

El Pacto Catatumbo contempla 150 proyectos estratégicos con una inversión estimada en 6 billones de pesos.

Sin embargo, Quintero señaló que la actual directora del DNP no ha convocado el Consejo Directivo, un espacio indispensable por dos razones: obtener información precisa sobre el recaudo de los recursos provenientes de la conmoción interior y definir las vigencias futuras que permitan consolidar un documento antes de que termine el actual gobierno, asegurando así los fondos para los proyectos a largo plazo.

“La preocupación es que empieza la hora cero del gobierno nacional y este acuerdo es prácticamente un pacto de paz entre el movimiento social, las autoridades locales y la sociedad del Catatumbo. Su cumplimiento es clave para atacar las causas estructurales de la violencia social, política y armada que ha vivido la región”, puntualizó Quintero.