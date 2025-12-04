Cartagena logra un repunte en la gestión de regalías al marcar 75,7 puntos en el IGPR 2025

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Infraestructura, resalta los resultados obtenidos en la más reciente medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), correspondiente al III Trimestre de 2025, en la que el Distrito alcanzó un puntaje de 75,7, ubicándose en un nivel de desempeño adecuado y evidenciando avances significativos con respecto a evaluaciones anteriores.

Este resultado refleja el compromiso institucional con una gestión eficiente, transparente y orientada al cumplimiento de las metas físicas y financieras de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), especialmente en el sector de infraestructura vial, donde se concentra la mayor inversión y cuyo impacto es determinante para la movilidad, competitividad y bienestar de la ciudadanía.

El IGPR evalúa la calidad con la que las entidades formulan, ejecutan y cierran los proyectos financiados con regalías, identificando riesgos y promoviendo el uso responsable de los recursos públicos. En este contexto, la Secretaría de Infraestructura ha recuperado la confianza de los cartageneros gracias a la entrega de obras durante 2024 y 2025, superando retrasos históricos mediante una estrategia integral que incluye fortalecimiento financiero con recursos propios, rigurosidad técnica y mejoras administrativas que han permitido optimizar cronogramas, controlar costos y avanzar en los procesos de cierre.

Entre las acciones que han contribuido a este desempeño se destacan:

- El fortalecimiento del seguimiento y control contractual, mejorando la trazabilidad en GESPROY 3.0 y las plataformas de contratación.

- La validación estricta de información técnica y financiera, garantizando avances seguros hacia las fases de terminación y cierre.

- La implementación de buenas prácticas en planeación y gestión documental, reduciendo riesgos de devolución de recursos y posibles sanciones.

- La articulación con la Secretaría de Planeación y demás dependencias, asegurando coherencia en la información reportada ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Obras que transforman la movilidad y calidad de vida en Cartagena

Los avances en gestión se reflejan también en la ejecución de obras clave para la ciudad:

Vía Nelson Mandela: Tras más de 30 años en mal estado, hoy es una arteria moderna, pavimentada e iluminada. Esta intervención, financiada con recursos públicos, mejora la movilidad entre Las Vegas y la Variante Mamonal, beneficiando a más de 400 mil personas y contribuyendo a descongestionar el corredor industrial de Mamonal y el tránsito hacia Turbaco.

Vía Policarpa – Circunvalar del Sur: Tras múltiples suspensiones y riesgos de siniestralidad, la obra fue rediseñada e incorporó box culverts, iluminación, urbanismo y señalización, gracias a una inversión adicional del Distrito. Esta vía fortalece la conexión entre Policarpa, Arroz Barato, Villa Hermosa y Nelson Mandela, beneficiando a más de 100 mil habitantes.

Vía Ciudadela La Paz: Representa un avance estratégico para la movilidad del oriente de Cartagena, garantizando una conexión segura y continua entre El Pozón, La Cordialidad y Ciudadela de la Paz con el Portal de TransCaribe. Además, se integrará al futuro Corredor Verde que llegará hasta Tierra Baja.

Callejón Salas – Olaya: Con 477 metros lineales de pavimento rígido, nuevos andenes y un sistema de drenaje para mejorar el manejo de aguas, esta intervención dignifica el sector y mejora la movilidad y seguridad de 250 familias.

Calle 12 – Pasacaballos: Obra detenida desde 2015, reactivada gracias a la gestión de la Alcaldía y a recursos adicionales. Con un kilómetro de vía, andenes y señalización, fortalece la movilidad de la zona insular y mejora la conexión hacia Barú, beneficiando tanto a los habitantes como a miles de turistas que transitan por el corredor.

Calle de la Lengua – Calamares: Luego de más de 20 años de deterioro y dos meses de bloqueo buscando soluciones, fue rehabilitada con 360 metros de pavimento rígido, devolviendo movilidad y tranquilidad a la comunidad.

Villa Estrella: Se pavimentaron 800 metros de vía que estaban suspendidos. La reactivación de esta obra refleja el compromiso de la administración con mejorar la seguridad, accesibilidad y bienestar de los habitantes.

Salto del Cabrón - Cerro de la Popa: El proyecto logró la estabilización de este importante espacio del turismo de la ciudad, beneficiando no solo al Cerro de la Popa, sino también a más de 8.400 habitantes de barrios como La Quinta, El Toril, La María, Lo Amador, Las Delicias, Pie de La Popa y Nariño.

La Secretaría de Infraestructura reafirma su compromiso con la ejecución responsable de los recursos del SGR, la mejora continua en la gestión de proyectos y la entrega de obras que impulsen el desarrollo urbano y la calidad de vida de los cartageneros.