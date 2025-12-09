OCAD Centro Oriente aprueba más de $23 mil millones para fortalecer la agricultura en Boyacá

En su sesión número 25, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la región Centro Oriente (OCAD Centro Oriente) aprobó recursos por $23.069 millones de la Asignación para la Inversión Regional del 40% (AIR 40%), destinados a impulsar la agricultura familiar y campesina en Boyacá frente a los efectos de la variabilidad climática.

Según el subdirector general de Regalías, Rubin Ariel Huffington, la inversión permitirá beneficiar a 800 familias de 40 municipios y 12 provincias del departamento, quienes fortalecerán 13 líneas productivas estratégicas.

“Estamos respaldando a familias campesinas que podrán potenciar sus cultivos y adaptarse mejor al cambio climático con sistemas de riego y cosecha de aguas lluvias. Este esfuerzo es clave para la seguridad alimentaria, la economía rural y el desarrollo sostenible del departamento”, afirmó el funcionario.

Entre las líneas productivas priorizadas se encuentran cultivos como aguacate, arveja, café, cebolla cabezona y larga, y lulo, entre otros. Los productores recibirán dotación de equipos de riego y tanques para la recolección y almacenamiento de agua, herramientas fundamentales para enfrentar la variabilidad climática y garantizar la continuidad de la producción en épocas secas.

El proyecto refuerza la estrategia regional de apoyo a la agricultura familiar y campesina, considerada esencial para la seguridad alimentaria, la generación de empleo rural y la conservación de la biodiversidad. Además, reconoce el papel central que cumplen las familias campesinas en la preservación de las tradiciones productivas y la economía local.

Los recursos aprobados hacen parte del AIR 40%, un componente del Sistema General de Regalías que busca alinear la inversión pública con los planes de desarrollo territorial, garantizando proyectos coherentes con las necesidades y particularidades de cada región.