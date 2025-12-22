Autoridades reportan balance de movilidad y siniestralidad vial durante el reciente fin de semana

Para el 24 de diciembre, en Boyacá se proyecta la llegada de más de 104 mil vehículos. Foto/Prensa Policía Boyacá

La Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá entregó el balance de movilidad y siniestralidad vial correspondiente a los días 20 y 21 de diciembre, con un comparativo entre los años 2024 y 2025.

De acuerdo con el informe entregado por la Mayor Karina Veloza, encargada de la seccional de tránsito y transporte de Boyacá, en 2024 se movilizaron por las vías del departamento 111.043 vehículos, mientras que en 2025 la cifra fue de 105.763, lo que representa una disminución de 6.280 automotores.

En cuanto a la siniestralidad vial, durante este periodo se registraron cinco accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 11 personas lesionadas y dos fallecidas. Estos hechos ocurrieron en los municipios de Sogamoso, Tunja, Santa Ros de Viterbo, El Espino, Duitama y Paipa.

Frente a la movilidad durante las festividades de Navidad, las autoridades recordaron que entre el 24 y 25 de diciembre de 2024 se movilizaron 100.854 vehículos en el departamento.

Para el mismo periodo de 2025 se proyecta el tránsito de aproximadamente 104.888 vehículos, teniendo en cuenta el incremento progresivo que se ha presentado en los últimos años.

Desde la Seccional de Tránsito y Transporte se informó que continuará el despliegue de las áreas de prevención en los nueve corredores viales de Boyacá, así como la regulación del tráfico en puntos estratégicos como el Puente de Boyacá, en articulación con el Instituto de Tránsito y Reguladores Viales de la Gobernación, con el fin de garantizar una movilidad segura y ordenada para propios y visitantes.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a todos los actores viales a cumplir las normas de tránsito, usar el cinturón de seguridad, no conducir en estado de embriaguez, respetar los límites de velocidad y, en el caso de los motociclistas, utilizar casco de protección y prendas reflectivas.

El objetivo, señalaron, es prevenir accidentes y salvar vidas durante la temporada decembrina.