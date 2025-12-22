“Acataré la decisión final de nuestra candidata”: Uribe sobre participación de Paloma en consulta / Centro Democrático / Colprensa - Camila Díaz

Y es que el futuro de la participación de Paloma Valencia en la consulta de la centro derecha estará en sus manos, según acordaron en una reunión que establecieron los miembros de la bancada del Centro Democrático y otros candidatos a corporaciones.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y líder del partido, aseguró que acatará la decisión final de la candidata Valencia, quien hoy continuará en reunión con el director de la colectividad, Gabriel Vallejo para tomar la decisión final sobre su participación en la gran consulta de la centroderecha en las elecciones del 2026.

“De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, señaló el expresidente.

Paloma Valencia decidirá si participará en la consulta de la centro-derecha que contará con Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán.

¿Qué ha dicho la senadora sobre la consulta?

La también senadora confirmó que se reunió con los miembros de la “Gran consulta por Colombia” para coordinar su posible participación.

Además, se refirió al encuentro con los miembros de la bancada del Centro Democrático, y señaló que su decisión será coordinada y en conformidad al equipo,