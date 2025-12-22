620 lesionados con pólvora en diciembre, 205 de estos casos son menores de edad

De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Salud, han notificado 620 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el país un incremento del 17 % con respecto al mismo periodo del 2024.Del total de casos, 205 casos corresponden a menores de 18 años.A la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

Regiones con más casos de quemados

Entre las regiones que presentan más casos son:

Antioquia 90 casos

90 casos Cauca 40 casos

Atlántico 36 casos

Norte Santander 32 casos

Cundinamarca 30 casos

Valle 24 casos

Cifras de quemados en las principales ciudades

Las principales ciudades presentan los siguientes casos:

Bogotá 53

Medellín 49 casos

Barranquilla 35

Cali 23

Cúcuta 18

El principal tipo de lesión es la quemadura (88,9 %), seguido de la laceración, y entre los artefactos principalmente asociados a estas lesiones son los totes, seguidos de otros y en tercer lugar se encuentran voladores .

En esta temporada se han notificado 4 casos de intoxicaciones por fósforo blanco, y así no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

#SALUD El Instituto Nacional de Salud, (@INSColombia) informó que durante este mes de diciembre se han reportado 620 casos de lesionados por pólvora en todo el país.



Bogotá reporta 53 personas lesionadas por pólvora: 12 son menores de edad

La Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte al 20 de diciembre de 2025, en la capital del país se han registrado 53 personas afectadas por quemaduras y otras lesiones asociadas a la manipulación de artículos pirotécnicos durante la temporada decembrina.

De acuerdo con el reporte oficial, la cifra representa una disminución del 26 % frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta, especialmente por la presencia de menores de edad entre los lesionados y por el consumo de alcohol como factor de riesgo.

Del total de casos reportados en Bogotá, 12 corresponden a menores de edad y 39 a adultos. Además, 16 personas resultaron lesionadas mientras se encontraban bajo los efectos del alcohol, lo que refuerza el llamado a evitar la manipulación de pólvora en estado de embriaguez.

Las localidades que concentran el mayor número de casos son Engativá, con ocho personas lesionadas; Suba, con seis; y Bosa y Usme, con cinco casos cada una.

Gravedad de las heridas por pólvora

En cuanto a la gravedad y localización de las lesiones, las manos continúan siendo la parte del cuerpo más afectada, con 32 casos, seguidas por el rostro con 14 reportes y los ojos con 6 lesiones, algunas de ellas con riesgo de secuelas permanentes.