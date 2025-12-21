Actualidad

Presupuesto para regalos de Navidad en Colombia 2025 según la IA: ¿Dónde comprarlos más baratos?

Le contamos cómo destinar sus ingresos para las compras de fin de año y algunas recomendaciones

Imagen de referencia de regalos en Navidad

Imagen de referencia de regalos en Navidad / Juana Mari Moya

Diciembre es uno de los meses más esperados para descansar, pasar tiempo en familia y celebrar el cierre de año, pero también es un mes que trae muchos gastos, en ese sentido es importante hacer compras de forma inteligente.

Suele suceder muy frecuentemente que las compras de los regalos se hacen en el último minuto. Por ende, es relevante contar con una planificación estratégica, organizada y que considere varias opciones de obsequios. Organizarse con anticipación facilita encontrar mejores opciones, permite comparar precios y evitar el estrés.

¿Cómo aprovechar mejor el presupuesto en la temporada navideña?

La mejor manera de aprovechar al máximo sus recursos y evitar contratiempos financieros es siguiendo las siguientes recomendaciones:

  • Defina un límite de gasto navideño basado en sus ingresos y otros gastos. De esta forma, evalúa sus prioridades y se asegura de que estas compras no afectan sus necesidades básicas o sus metas económicas a largo plazo.
  • Se recomienda elaborar una lista de las personas a las que les va a dar regalos, asignando un monto claro para cada una según la relación y el tipo de regalo que planea comprar.
  • También es bueno tener un fondo de reserva para imprevistos o gastos adicionales.
  • Investigue y compare precios con anticipación.

Es por esta razón que en Caracol Radio se le consultó a la IA: ¿Dónde se pueden conseguir los regalos más baratos? Esto con el fin de contribuir al ahorro.

Análisis según la IA:

Según la IA, puede encontrar regalos de Navidad baratos en grandes superficies, tiendas en línea como Mercado Libre o AliExpress, y mercados locales de Bogotá como San Victorino. Muchas tiendas también ofrecen descuentos significativos durante la temporada navideña.

  • Tiendas Online y Grandes Superficies

Mercado Libre Colombia: Ofrece una amplia gama de productos económicos, incluyendo anchetas navideñas, osos de peluche y mugs personalizados. Tienen opciones con envío rápido y algunas ofertas con descuentos.

Panamericana: Cuenta con ofertas de hasta un 60% de descuento en productos de Navidad.

Homecenter: Dispone de una variedad de opciones para regalar y decorar, con ofertas y colecciones que se ajustan a diferentes presupuestos.

Exito.com y Falabella.com: Estas grandes superficies también publican catálogos de regalos navideños y promociones que pueden incluir artículos a precios accesibles.

AliExpress y Amazon: Estas plataformas de comercio electrónico internacional son conocidas por tener una inmensa cantidad de detalles navideños baratos y productos por menos de $25 (USD), aunque el envío puede tardar más.

  • Mercados Locales en Bogotá

San Victorino: Es conocido en Bogotá por ser un lugar ideal para encontrar juguetes baratos y otros artículos a precios de mayorista.

Tiendas D1: Estas tiendas de descuento a menudo tienen productos de temporada y alimentos que se pueden usar para crear anchetas o pequeños detalles económicos.

Tiendas de anchetas y regalos locales: Existen varias tiendas físicas especializadas en anchetas y regalos a domicilio en Bogotá, como Anchetas Navideñas y Un Dulce Despertar (Carrera 16 #55-25), que pueden tener opciones económicas.

