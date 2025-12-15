Alumbrado navideño GRATIS a menos de 20 minutos de Bogotá: Así puede llegar al municipio con show en vivo

La temporada de Navidad y fin de año es una época en la que cientos de personas aprovechan para disfrutar en compañía familiar o con amigos para realizar distintas actividades que hacen homenaje a diciembre. Una de las más cotidianas durante este mes son los alumbrados.

Teniendo en cuenta que estas actividades generalmente se realizan fuera de Bogotá, este año llegó un nuevo alumbrado en el que las personas que residen en Bogotá no deben realizar un gran desplazamiento.

Alumbrado GRATIS cerca a Bogotá

A tan solo 20 minutos de Bogotá se encuentra el alumbrado navideño de Cota, en Cundinamarca, un espacio en el que las familias pueden recorrer a pie y conocer esta decoración que cuenta con alta tecnología.

A diferencia de los años anteriores, este montaje tiene algo novedoso y es que diseñaron senderos para que las personas puedan caminar con total tranquilidad y evitar aglomeraciones.

El alcalde de Cota, Orlando Balsero, afirmó que el espacio contará con un esquema de seguridad permanente de autoridades locales en las zonas de mayor afluencia del municipio.

La decoración esta abierta para el público durante todo el mes de diciembre y cuenta con show de artistas, tren de navidad con regalos, entre otras novedades de la temporada.

Luces con tecnología LED en Cota

El alumbrado se realizó con el fin de hacer homenaje al cumpleaños número 421 de Cota. El municipio se viste de luces que adornan cada rincón de las calles, en el cuál incorporaron tecnología LED en figuras temáticas de gran formato.

Con el fin de mantener el orden y la seguridad, está prohibido que los habitantes de la zona o los visitantes utilicen, almacenen , vendan o fabriquen pólvora, pues buscan proteger al medio ambiente y la salud de las personas, bajo el decreto 172 de diciembre 2025- enero de 2026.

Actividades en el Alumbrado de Cota

Por otro lado, los organizadores señalaron que el alumbrado cuenta con espacios diseñados para la fotografía y la recreación familiar, incluso, durante las noches de las novenas, se realizarán actividades artísticas y culturales en distintos puntos del municipio.

“Este alumbrado es un motor de integración, crecimiento familiar y económico. Es una invitación a crear hermosos recuerdos. Hemos articulado zonas 100 % seguras y hemos potenciado la nueva economía de emprendedores y comercio en general para que los visitantes disfruten de opciones únicas en gastronomía, esparcimiento y diversión”, afirmó el alcalde de Cota.

Cómo llegar al alumbrado de Cota

Para las personas que estén interesadas en asistir al alumbrado, pueden hacer el siguiente recorrido:

Desde Soacha: Tomar la Autopista Sur hacia el norte y luego conecta con la Avenida Boyacá para luego salir por la Calle 80 y tomar la vía Cota.

Tomar la Autopista Sur hacia el norte y luego conecta con la Avenida Boyacá para luego salir por la Calle 80 y tomar la vía Cota. Desde el Norte de Bogotá: Dirigirse a la Autopista Norte, para luego tomar la Calle 80 y continuar por la vía Cota, Siberia.

Para las personas que deseen desplazarse en transporte público, pueden hacerlo desde el Portal de Suba, que tiene buses y colectivos con destino a Cota y paradas cercanas al municipio urbano.